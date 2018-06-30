ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 09:49 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، السبت، بيان هيئة الارصاد الجوية لدرجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 / 24
الإسكندرية 29 / 23
مطروح 28 / 21
بورسعيد 29 / 25
دمياط 29 / 24
الإسماعيلية 33 / 22
السويس 34 / 23
العريش 30 / 21
رفح 29 / 20
طابا 33 / 23
شرم الشيخ 37 / 28
الغردقة 36 / 27
الفيوم 34 / 24
بني سويف 34 / 24
أسيوط 35 / 24
الأقصر 39 / 27
أسوان 39 / 28
شلاتين 35 /27
حلايب 33 / 28
الوادي الجديد 37 / 25

ترشيحاتنا

الإفتاء تكشف عن 4 أمور تحدث لك عند الإكثار من الاستغفار

مصطفى يونس: كوبر عقيم ولكن خلصنا من مجدي عبدالغني.. فيديو

محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو

اغتنم.. أدعية حرص رسول الله على ترديدها في كل وقت

أحمد حسن: مبالغ تعاقدات اللاعبين في الأهرام المتداولة غير صحيحة

تعرف على حالة المرور اليوم في شوارع الجيزة.. فيديو

الزمالك يعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة وأخرى عادية لهذا السبب

الداخلية تتأهب لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

مارادونا يعتذر لسيرجيو راموس

انتبه.. 4 أعمال تكفر كبائر الذنوب ويمحو الله بها الخطايا

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

سعر الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

فيديو

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
رئيس حي الأسمرات: الانتهاء من المرحلة الثالثة نهاية شهر 8.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟