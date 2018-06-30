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أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان: 4 معامل لتسجيل رغبات طلاب الثانوية

السبت 30/يونيو/2018 - 09:53 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
مجدى ابراهيم و مى شاهين
أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان،  أن الجامعة على استعداد كامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من مقر خاص بالجامعة لاستقبال الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه يوجد بالحرم الجامعي المعمل المركزي وكذلك مقر كلية الهندسة بحلون، وكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وكذلك مقر بكلية الهندسة في المطرية، والتربية الرياضية في الهرم.

وأشار نجم، إلى أن المعمل المركزي بالحرم الجامعي يستقبل الطلاب بكثافة عالية، مبينًا أن الجامعة ستوفر أجهزة الحاسب الآلي للطلاب لتسجيل رغباتهم خلال ماراثون تنسيق القبول بالجامعات.

الجدير بالذكر، وزير التعليم العالي قد أعلن انتلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات عقب إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة بـ 72 ساعة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر أن يكون 21 يوليو المقبل موعدًا مبدئيًا لانطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي الجديد 2018-2019.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لــ"صدى البلد"، أن هذا التاريخ مبدئي بالتزامن مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة الجارية، مؤكدًا أن أعمال امتحانات القدرات سارية كما أعلن من قبل.

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