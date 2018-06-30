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أخبار البلد

تأجيل مزاد بيع 20 قطعة أرض إصلاح زراعي في 4 محافظات إلى 7 يوليو

السبت 30/يونيو/2018 - 09:56 ص
صدى البلد
جمال صلاح
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تأجيل جلسة المزاد العلني، والمطروح فيها للبيع 20 قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي في 4 محافظات، والتي كان من المقرر عقدها غدًا، الأحد، لكونه إجازة رسمية، لتصبح الأحد الموافق 7 يوليو.

وقال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن هذا المزاد تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، بالنادي المصري القاهري، لصالح الإصلاح الزراعي.

وأشار إلي أنه قد تقرر بيع 8 قطع أراضٍ زراعية بمركز طامية الفهيمية بمحافظة الفيوم، بمساحات مختلفة تتراوح بين 8 قيراط، و1 فدان، حيث تحدد قيمة التأمين للمزايدة على هذه المساحات بمبلغ 20 ألف جنيه للإصلاح الزراعي، فضلًا عن بيع 10 قطع أراضي فضاء بقرية كفر عبد الخالق بمركز العدوة في محافظة المنيا، بمساحات مختلفة: 184م2، و281م2، و286م2، و 293م2، و277م2، و287م2،و302م2، و221م2، و232م2.

وأوضح أنه سيتم أيضًا بمحافظة القليوبية طرح بيع مسطح بحوض خارج الزمام القبلي بناحية النزهة التابعة لمنطقة المرج بمساحة 4 أفدنة، و21 قيراطًا، وفي محافظة الإسكندرية تقرر بيع قطعة أرض فضاء بحوض أنطونيادس نمرة 9 قسم باب شرق ترعة المحمودية بمساحة 963,85م2.

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