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محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم أبطال الجمهورية في السباحة بالزعانف .. صور

السبت 30/يونيو/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
شهد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم إعلان نتائج بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف للمسافات الطويلة، التى أقيمت بمقر منطقة الإسكندرية للغوص والإنقاذ بالميناء الشرقى خلال يومى ٢٨-٢٩ يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رضا عرابى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وهنأ المحافظ جميع الأبطال المشاركين، مؤكدا ضرورة إعلاء قيمة الرياضة وأهميتها بالنسبة للنشء، مشيرًا إلى أن المحافظة تشرف باستضافة هذه الفعالية الرياضية الراقية، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم المعنوي والمادي للرياضيين وأنه من الضروري تقديم حزمة متنوعة من الأنشطة الرياضية للشباب وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة مختلف الألعاب الرياضية.

جدير بالذكر أنه شارك فى البطولة ٣٩ نادى من جميع انديه الجمهورية يمثلهم ١٠٨٠ سباحا وسباحة للمراحل العمرة (١١-١٢-١٣ ) عاما وقد تبين تفوق أندية الأوليمبى- الاتحاد - الرياضى -القناة- صيد القاهرة- نادى دجلة- مركز شباب الجزيرة.
محافظ الإسكندرية يكرم أبطال الجمهورية في السباحة بالزعانف .. صور
محافظ الإسكندرية يكرم أبطال الجمهورية في السباحة بالزعانف .. صور
محافظ الإسكندرية يكرم أبطال الجمهورية في السباحة بالزعانف .. صور
محافظ الإسكندرية يكرم أبطال الجمهورية في السباحة بالزعانف .. صور

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