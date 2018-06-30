السيطرة على حريق بصيدلية في قرية النسايمة بالمنزلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب في صيدلية في قرية النسايمة بمركز المنزلة.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة يغيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بصيدلية كائنة بقرية "النسايمة" بالمركز.



وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين أن الصيدلية كائنة بالطابق الأرضى ملك المدعوة عزيزة م. 62 عاما صيدلانية بعقار مكون من 4 طوابق ملك المدعو حسن ك 46 عاما صياد، ومقيم بذات القرية.



نجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الصيدلية ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات وبسؤال مالكة الصيدلية ، في محضر الشرطة، عللت سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهرباء بالتوصيلات الداخلية بالصيدلية ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.