مارادونا يعتذر لسيرجيو راموس

اعتذر دييجو أرماندو مارادونا،أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، للإسباني سيرجيو راموس، لاعب فريق ريال مدريد، بعد حرب التصريحات الأخيرة بينهما.



وقال مارادونا في تصريحات سابقة إن راموس ليس نجمًا، كما أنه يعتبر دييجو جودين، لاعب أتلتيكو مدريد، أفضل منه.



ووجه أسطورة الأرجنتين اعتذاره لراموس في تصريحات لصحيفة "ماركا" حيث قال: "إذا كان سيرجيو راموس يريد ذلك فأنا أعتذر، ولكن لن أُغير تفكيري، هو لاعب عظيم وقائد عظيم لكنه بالنسبة لي ليس نجما ، بالنسبة لي لا يهمني ما يقوله راموس، لذلك في حال انزعاجه فأنا أعتذر له لكنني ما زلت أفكر بنفس الطريقة، ما زالت هناك فرصة ليكون هذا المونديال هو مونديال ميسي".



وعن دور المجموعات قال: "أعجبني منتخب المكسيك كثيرًا، بالإضافة إلى أوروجواي، كما أن المنتخب البلجيكي قدم مستويات رائعة".



وعما فعله رئيس الاتحاد الإسباني قبل المونديال بإقالته لوبيتيجي،قال: "لقد كان مدربا للمنتخب ويمثل جميع الإسبان، ما قام به كان عدم احترام ورغم ذلك فهو قرار شُجاع وله ما يبرره".



وعن نجوم المنتخب الإسباني، قال إن إنييستا لاعب عظيم، وتشافي أيضًا، المنتخب الإسباني عظيم جدًا، وأتمنى أن يتجاوزوا ما حدث لهم مع لوبيتيجي ، أنا معجب بدي خيا، بالرغم من تلقيه هدفين، ولكنه حارس مرمى عظيم، ودييجو كوستا مثل المحارب".