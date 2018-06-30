أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، السبت.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات للكيلو، والبصل 3 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، الفاصوليا 10 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الباذنجان 4 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 4 جنيهات للكيلو، العنب 8 جنيهات، الخوخ 10 جنيهات، المشمش 10 جنيهات.

