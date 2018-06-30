ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم، السبت.

وسجل الدولار الأمريكي 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، واليورو 20.64 جنيه للشراء، و20.76 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.31 جنيه للشراء، و23.45 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 17.86 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" سجل 16.27 جنيه للشراء 16.18 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 718 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 629 جنيها للجرام، وعيار "18" 539 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5032 جنيها.

ترشيحاتنا

بيراميدز يتعاقد مع مدرب المكسيك السابق مستشارا فنيا للفريق

26 كلمة داوم النبي على الدعاء بها في الصلاة بين التشهد والتسليم

البرتغال واوروجواي .. رفاق رونالدو يصطدمون بكتيبة سواريز وكافاني اليوم

الداخلية تتأهب لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

مهندسون روسيون يخترعون طلاء يسمح للطائرة بالتخفي

وزيرة الصحة: 30 يونيو تاريخ إنقاذ مصر والوطن العربي

سعر الأسماك فى السوق اليوم

ننشر توزيع درجات امتحانات جيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة

تعرف على حالة المرور اليوم في شوارع الجيزة.. فيديو

الإفتاء تكشف عن 4 أمور تحدث لك عند الإكثار من الاستغفار

أحمد حسن: الأهلي كيان كبير وأنا أنتمي إليه

جدار العار .. وسيلة لفضح المديونين في الصين.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

فيديو

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
رئيس حي الأسمرات: الانتهاء من المرحلة الثالثة نهاية شهر 8.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟