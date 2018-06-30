مستشفى 57357 تدرب 400 طالب من كليات الطب والصيدلة بالجامعات مصرية

تنظم مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، ورشة عمل لـ 400 طالب من كليات الطب والصيدلة بالجامعات المصرية، أيام 2 و3 و5 يوليو 2018، بين الساعة 8.30 صباحا و2 ظهرا، بهدف رفع الدعم المعنوي لمرضى السرطان وذويهم، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب كلية طب جامعة القاهرة.



وتواصل المستشفى رسالتها مع هؤلاء الطلاب، من خلال قسم التعليم والتطوير بالمستشفى، والذي يحمل هذه المسئولية على عاتقه، بتقديم ورشة العمل التدريبية تحت عنوان "Reinforcement of children with cancer".



ويحاضر فيها نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين من مستشفى 57357، ومنهم د. محمد صدقي استشاري الأورام، ود. عمرو النشار من قسم البحث العلمي، ود. عادل شرف الدين أخصائي تثقيف المرضى.



يستهل دكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي لمؤسسة 57357 مدير عام المستشفى، ورشة العمل، وذلك بعرض محاضرة للطلبة عن رحلة كفاح المستشفى، وتطور العلاج بها، وتاريخ العمل الأهلي في مصر، وتحديات المستقبل، والأحلام التي يسعى وراءها عشاق التحدي، وكيف أن 57357 تسعى نحو المستقبل في الخدمة الصحية والعلم والتعلم والبحث العلمي، وذلك للوصول إلى نسب الشفاء العالمية والتي تصل إلى 80%، بل وتخطي هذه النسبة، إضافة إلى العمل بجدية نحو تجهيز وتحفيز جيل كامل للعمل في البحث العلمي، للوصول في النهاية إلى شفاء الأطفال المرضى، وتحقيق حلم "طفولة بلا سرطان".



وقالت د. آية نصار، مدير التعليم والتطوير بمستشفى سرطان الأطفال 57357، أن ورشة العمل ترتكز على الإيمان بأن مرض السرطان لا ينهك القوى الجسمانية لمرضاه فحسب، بل يرهق عقولهم وقلوبهم ومعنوياتهم.



وأضافت: ومن أجل هذا يمثل الدعم النفسي لمرضى السرطان، السلاح الأمثل لمواجهة هذا المرض المؤلم على كافة الأصعدة، وبالتالي لا يمكن عليى الإطلاق تجاهل مدي أهميته في تحسين جودة حياة مرضى السرطان.



وعن أهداف ورشة العمل، قالت د. علا محمد، مدير التوعية وتثقيف المرضى بمستشفى 57357، يهدف إلى التعرف على نموذج ٥٧٣٥٧ في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال مرضى السرطان وذويهم، والتعريف بمرض سرطان الأطفال وتطوره ومراحل العلاج، وبأهمية البحث العلمي ودوره في متابعة تطبيق البروتوكولات الخاصة بكل مريض، وبدور تثقيف المرضي وتوعية ذويهم، وكيفية التعامل مع الطفل مريض السرطان وذويه.