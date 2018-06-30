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أخبار العالم

ترامب عن حادث صحيفة "ذا كابيتال": سنفعل ما بوسعنا لحماية الأبرياء

السبت 30/يونيو/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه العميق حيال حادث اطلاق النار الذي وقع داخل صحيفة "ذي كابيتال جازيت" في مدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند وأسفر عن مقتل وإصابة 24 صحفيا، مؤكدا أن حكومة بلاده ستفعل ما بوسعها لتقليل جرائم العنف .

وقال ترامب في تصريحات - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت - لقد "هز هذا الهجوم ضمير أمتنا .. وانني اؤكد أن الصحفيين مثل كل الأمريكيين ينبغي أن يكونوا متحررين من الخوف خاصة اثناء قيامهم بعملهم".

وأضاف :" لا توجد كلمات للتعبير عن حزننا عن هذه الخسارة، ونحن نتعهد بدعمنا الكامل لأسر الضحايا .. وأن الحكومة الأمريكية لن يهدأ لها بال حتى تفعل ما بوسعنا لتقليل جرائم العنف وحماية حياة الأبرياء" .

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