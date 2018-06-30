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وزير الخارجية: نتطلع لتطوير العلاقات مع جنوب أفريقيا .. فيديو وصور

السبت 30/يونيو/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
محمد وديع
أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن تطلع مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا في جميع المجالات، بما في ذلك عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة، وكذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، مؤكدا حرصه على زيارة بريتوريا وتوثيق التعاون بين الجانبين من أجل مصلحة البلدين والقارة على ضوء المكانة التي يتمتع بها البلدان.

جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الجمعة "لينديوي نونسيبا سيسيولو" وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بتهنئة نظيرته الجنوب أفريقية على توليها مهام منصبها مؤخرا، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد.

من جهتها، وجهت الوزيرة الشكر لنظيرها المصري على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع جنوب أفريقيا، مؤكدة على العلاقات التاريخية بين البلدين، ومنوهة بتعاونها السابق مع مصر إبان توليها منصب رئيس المخابرات في بلادها. كما أعربت عن تطلعها لزيارة الرئيس السيسي إلى جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تطلعها لاستقبال نظيرها المصري في أقرب فرصة ممكنة.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشار الوزير شكري إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين علي ضوء الدور القيادي للدولتين على مستوى القارة، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خاصة بالنسبة لموضوع الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي، معربا عن تطلع مصر لاستقبال نظيرته الجنوب أفريقية في القاهرة لاستكمال التشاور والتنسيق بين الجانبين.

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