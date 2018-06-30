قافلة طبية تكشف إصابة 22 مواطنا بفيروس سي بالإسكندرية.. صور

أطلقت جامعة الإسكندرية بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية، اليوم، السبت، قافلة طبية بمنطقة الدخيلة، وذلك بمشاركة كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية.



وقال الدكتور عبد المنعم فوزى، رئيس لجنة القوافل الطبية والخدمية بجامعة الإسكندرية، إن القافلة اشتملت على عدة تخصصات طبية هي" الباطنة، الجلدية، أمراض النساء، الضغط والسكر، فيروس سي، صيدلية".



وأضاف "فوزى" أنه تم الكشف على 234 حالة باطنة و202 بعيادة الجلدية و147 أمراض نساء و197 بعيادة الأطفال، فضلا عن عمل 158 فحصا مبكرا عن الضغط والسكر.



وأوضح أنه تم عمل 350 كشفا مبكرا عن فيروس الكبد الوبائي "سى"، كشفت عن إصابة 22 حالة منهم بفيروس "سي"، وجرى تحويلهم لمستشفى الحميات لعمل الفحوصات وأخذ العلاج المناسب لكل حالة.



وأكد رئيس لجنة القوافل أنه تم تحويل 6 حالات إلى مستشفى علاج الإدمان لتلقى العلاج، فضلا عن صرف ما يقرب من 600 روشتة علاجية بمبلغ تجاوز الـ40 ألف جنيه مقدمة من شركة فاركو للأدوية ونقابة الصيادلة وبنك الدواء.



ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه أقيم على هامش فعاليات القافلة معرض خيري لملابس الرجال والأطفال والنساء مقدمة من إدارة رعاية الشباب بالجامعة.



وأضاف قنصوه أن الجهات المشاركة في القافلة قامت بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات بحملة توعية وتوزيع منشورات للتعريف بأضرار المخدرات والتدخين، بالإضافة لعدة ندوات عامة عن التوعية الصحية والحمى الروماتيزمية والكشف المبكر عن أورام الثدى.