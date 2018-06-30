البيئة: زراعة 500 شجرة مثمرة في 6 أكتوبر ضمن مبادرة شجرها

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات الشبابية التي تساعد على حماية البيئة وتعمل على تشجيع كل الشباب الهادف الذي يريد حماية البيئة في مصر.





وأشارت إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التوعية البيئية لكافة شرائح وطبقات المجتمع من أطفال وشباب امرأة وأنها أحد أذرع وزارة البيئة في نشر ثقافة العمل البيئي.





جاء هذا خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور وائل رضا رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة خلال فعالية مبادرة شجرها لزراعة 500 شجرة مثمرة بمدينة 6 أكتوبر.





وتعد مبادرة شجرها التي أسسها مهندس عمر الديب مبادرة شبابية بيئية تطوعية تم تأسيسها عام 2016، وتهدف إلى نشر ثقافة زراعة الشجر المثمر في الشوارع والمدارس والأماكن العامة وكذلك نشر فكرة زراعة البلكونات والأسطح بالطرق التقليدية، بالإضافة إلي نشر ثقافة التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث، وقامت بتنفيذ عدد من الفعاليات بالتعاون مع وزارة البيئة ومنها زراعة نباتات مثمرة في محمية وادي دجلة وزراعة أشجار بمنطقة المعادي ، بالإضافة إلى زراعة 1500 شجرة مثمرة في محمية الواحات البحرية.