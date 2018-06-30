مصر تستضيف مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن السفير أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزراء الأفارقة وافقوا فى ختام اجتماعات المجلس التنفيذي على عرض مصر لاستضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات.



جاء ذلك خلال الاجتماعات المنعقدة فى موريتانيا بمشاركة مصر بوفد برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، وعضوية السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الأفريقية والسفير أبو بكر حفنى مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى.



وأشار ابو زيد - فى تصريحات اليوم السبت - الى أن المركز يعتبر أحد أهم أعمدة منظومة السلم والأمن الأفريقية، ويمثل أهمية متزايدة على ضوء حالة السلم والأمن فى القارة الأفريقية والحاجة الماسة لمعالجة جذور النزاعات والحيلولة دون انتكاس الدول الخارجة من نزاعات فى الفوضى مجددًا، وهى كلها مجالات تتمتع فيها مصر بمزايا وإمكانيات كبيرة وخبرات متراكمة ستحرص على تسخيرها لخدمة الأشقاء الأفارقة.

وقال إن وزراء الخارجية الأفارقة اعتمدوا مشروع ميزانية الاتحاد الأفريقى لعام 2019، بانخفاض بلغ 12% مقارنة بميزانية العام الماضى، حيث أكدت مصر ضرورة ضبط وترشيد الميزانية وتوجيه الانفاق للمشروعات ذات الأولوية للقارة الأفريقية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للشعوب الافريقية، كما طالبت مفوضية الاتحاد الافريقي بضرورة مراعاة تطبيق أعلى معايير المحاسبة المالية واجراء المراجعات الحسابية لكافة أنشطة المفوضية ومؤسسات الاتحاد بما يضمن ترشيد وحسن الانفاق وتوجيهه لخدمة أهداف اجندة القارة التنموية 2063.

وأضاف أن مصر شددت فى الاجتماعات على أهمية مواصلة عملية الإصلاح المالي والإداري الجارية لمؤسسات الاتحاد الافريقي تحت قيادة الدول الأعضاء وبما يحقق المصالح العليا للقارة الأفريقية.

كما انتخب الوزراء الدكتورة عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة لفترة ولاية جديدة فى اللجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل.. وانضمت مصر لمجلس المراجعة الخارجية للاتحاد الأفريقى باعتبارها واحدة من أكبر الدول اسهاما فى الميزانية، وهو المجلس الذى يتولى إعداد مراجعة مستقلة سنوية لحسابات المفوضية الأفريقية وكافة أجهزة الاتحاد الأفريقى.



واضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه قد سبق اجتماعات مجلس وزراء الخارجية الأفارقة عدة اجتماعات وزارية شاركت فيها مصر، من بينها اجتماعات لجنة وزراء المالية الخمسة عشر التى عقدت يوم 27 يونيو وشارك فيها الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية.



وتابع:"تم مناقشة مشروع ميزانية الاتحاد الافريقي لعام 2019 ،بشكل مفصل ومراجعة الاداء المالي للاتحاد ومفوضية الاتحاد الافريقي، إلى جانب اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بتحديد مساهمات الدول الاعضاء فى الاتحاد، واللجنة الوزراية المعنية بالترشيحات الأفريقية فى المنظمات الدولية، واجتماع وزارى لمجلس السلم والأمن الأفريقى يوم 27 حول حالة السلم والأمن فى منطقة الساحل الأفريقى وقضايا الهجرة واللجوء فى القارة الأفريقية.

