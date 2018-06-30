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حوادث

إصابة 3 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

السبت 30/يونيو/2018 - 11:29 ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
إسلام رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة على مشاجرة أصيب فيها 3 أشخاص بدائرة مركز المنشأة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب مشاجرة بين كل من "طرف اول" صابر.م.أ، 50 عاما عاما، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر وآخر والبطن وزوجته "هديات.م.س"، 45 عاما ربة منزل مصابة بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمني، ونجله محمود، 27 عاما عامل مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، و"طرف ثان" "خلف.م. ا" – 31 عاما بقال، و2 من أقاربه.

وتبين من الفحص أن الطرفين أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تم ضبط طرفـي المشاجرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال المركز.

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