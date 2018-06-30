نبيل كمال يكتب: أنا وصاحبة البنطلون

يا تعيش وحيد وسط الدروب............................."

إلى هذا الهدوء الذى لولاه ما وصلت إليَّ نشوة فى النفس ربما يبقى أثرها لساعات.





ذلك كله داخل غرفة من غرف شقة بوسط البلد، أصبحت الآن مقر لشركة هندسيه أنتمى أنا وهي إليها. بدَدت هي ذلك السكون بقدومها المبهج دائما على أى وضع وحال، فهى من ذلك النوع من الفتيات التى حينما تراها لابد لك وأن تصمت فقط وهذا الصمت لا إراديا بالطبع، فهو صمت إجباري للاستمتاع بتلك السعادة الفطرية للإنسان بالجمال، أى جمال، نعم فهى بأى معنى من المعانى صورة من صور الجمال على الأرض، أضافت هى على ذلك الجمال الذى لا دخل لها فيه بل هو رزق من رب العالمين، جمالا آخر بحسن خلقها وتعاملها الراقى مع الجميع دونما استثناء.





كعادتها ألقت عليَّ السلام بوجه باسم ضحوك راسمة بذلك لوحة فنية فريدة تملأنى بما لا أستطيع قول فيه شىء سوى أنه يجعلنى قادرا على احتمال ما يحدث من حماقات الآخرين طيلة اليوم، ولكن هذه المرة مدت يدها للمصافحة باليد رغم علمها أنى لا أرحب بذلك أو بالأحرى أتجنب ذلك كلما استطعت اليه سبيلا، ولكننى فهمت بعد ذلك أنها تعمدت ما فعلت، حيث بدأت الحديث بالإشارة إلى بعض من الصفات التى تعجبها منى فيما بدا لها من شخصيتى التى تحوى الكثير على حد وصفها، تشجيعا منها لى لكى أستمر فى تذكية تلك الصفات على حد قولها، تحدثت وتحدثت وتحدثت ثم أعلنت عن نيتها فى القدوم فى ذلك الوقت وتعمدها للمصافحة باليد حينما قالت سائلة: "أعلم أن لك رأيا كنت أعلنته فى حديث مع الزملاء سابقا فى ارتداء النساء للبنطلون، فهلا تناقشنا فى ذلك؟".





راق لى استهلالها للحديث، كما أنه ليس من العقل أن أرفض مناقشة كهذه ورحبت بالطبع، كان عليَّ أولا أن أرسى لقاعدة مهمة قبل أن أبدأ الحديث وهي أننى أحترم وبصدق الحرية الكاملة لكل شخص فيما يفعل وفيما يعتقد، وأنا ما سوف أقوله ليس إلا رأى شخصى فى تلك المسألة أو ذاك.







أما عن ارتداء البنطلون فلى فيه قولان؛ الأول كرجل والآخر كرجل مسلم، أما عن الأول فأنا كرجل لا يروق لى أبدا أن ترتدى الفتاة بنطلونا، فأنا لا أراها جميلة به وبالعكس تبقى جميلة بغيره وهذا رأى مثله مثل أننى لا أحب أن أشاهد برنامج عمرو أديب مثلا.







والآخر وبكل بساطة فأنا كمسلم أؤمن أن هناك إلها واحد لهذا الكون، وبأنه يرسل إلينا الرسل بأوامر ونواهى لا تستقيم الحياة إلا بمراعاتها والالتزام بها وأمرنا بإطاعة أوامر الرسل واجتناب ما نهوا عنه ومذهب جمهور العلماء استنادا إلى آيات القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية الصحيحة على أن عورة المرأة جميع جسدها عدا وجهها وكفيها، ووفقا لذلك حددوا شروطا يجب مراعاتها فى لبس المرأة تتلخص فى أن تلبس ما لا يشف ولا يصف عورتها.





لم تقاطعنى، وقالت بعد أن انتهيت: "رأيك كرجل لا يمكننى التعقيب عليه وأحترمه بالطبع ولكن بما أننى مسلمة مثلك فلى هنا كلام ورأى، فأنا قد ضاقت بي سبل البحث عن إجابة لهذا السؤال بين متشدد شعرت مع كلامه وآرائه أننى كأنثى من الأساس عورة ووجودى على هذه الحياة خطأ وجريمة وبين سهل لين أشعر أيضا بعدم الارتياح لكلامه، حيث يستهل حديثه بالتشكيك فى النصوص النبوية ثم التأكيد على رأيه بكلام مرسل لا يمكن القياس عليه، فقررت الاحتكام للأمر الواقع والذهاب للجهة الرسمية للفتوى وهي دار الإفتاء المصرية ووجدت ضالتى، حين اطلعت على فتوى تحت عنوان "حكم لبس النساء للبنطلون"، وما كانت عليه الفتوى نصا "جواز لبسه للمرأة، بشرط أن تتحقق فيه شروط الستر المطلوبة"، وفهمت من ذلك أنه جائز كما هو مذكور فى نص الفتوى حرفيا فى نصفها الأول.





قلت لها: "لو قرأتِ تفاصيل الفتوى كاملة بحيثياتها لأدركتِ بكل يسر أن النصف الثانى من الفتوى يعاكس نصفها الأول حسبما فهمتيه، فكيف لبنطلون كالذي ترتديه أن يحقق شروط ستر العورة التى حددها جمهور العلماء كما ذكرنا سابقا فقاطعتنى بسؤال يبدو بسيطا وهو غير ذلك، ولماذا اذا بدأت الفتوى بجواز لبسه للمرأة؟".





إلى هنا ذهب الهدوء المؤقت، وكثرة الوجوه من حولنا، معلنين بذلك انتهاء فترة الراحة وانتهاء النقاش إلى حين، تاركا فى نفسى إعجابا بأسلوبها فى الحوار وتقديرا لسعيها نحو المعرفة.





اختتمت هي كلامها بوعد منها لى أن تقرأ الفتوى كاملة، واختتمت أنا كلامى بنصيحة: "عليكِ أن تعتبرى الفتوى كخبر وأن تضعى نصب عينيكِ هاتين المقولتين لاثنين من أجل علماء المسلمين، الأولى لابن خلدون وهي "لابد من أعمال العقل فى الخبر"، والثانية لابن النفيس وهى "ربما اوجب استقصاؤنا النظر، عدولا عن المشهور والمتعارف، فمن قرع سمعه خلاف ما عهده، فلا يبادرنا بالإنكار، فذلك طيش، ورب شنع حق، ومألوف محمود كاذب، والحق حق فى نفسه، لا لقول الناس به"، وتلك نصيحة عامة.

يحيطنى ويشملنى هدوء تام، أعلم جيدا أنه مؤقت على أى حال ولكننى أسعد وأستأنس به لحاجتى إليه بين الحين والحين، أضافت تلك الكلمات التى كانت تصلنى من بعيد بصوت مدحت صالح"النور مكانه فى القلوباحضن خيوط شمس الغروبيا تكون قد الحياةيا تعيش وحيد وسط الدروباليأس ضعف وخوف جبانلكن الأمل يفتح بيبانيا تكون قد الحياة