كشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بطريق الدبلوماسيين

تمكن رجال مباحث البحيرة من كشف غموض العثور على جثة سائق توك توك ملقاة بوسط طريق الدبلوماسيين بمركز وادى النطرون، حيث توصلت تحريات المباحث إلى ان مرتكبى الجريمة سائق توك توك ومتهم آخر بدافع سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه.



وترجع أحداث الجريمة الى تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير امن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بالعثور على جثة المدعو محمد .ع.خ. - المقيم قرية كفر داود دائرة مركز وادي النطرون يرتدى كامل ملابسه ( تيشرت صيفي بني وبنطال جينز أزرق اللون أسفله ملابس داخلية بيضاء اللون ) وبمناظرتها تبين إصابته [ جرحان طعنيان بالبطن والظهر ].



بطريق الدبلوماسيين بدائرة المركز وما قرره والده عبدربه .خ.ا. بخروج نجله المذكور للعمل بالدراجة البخارية ( توك توك ) الخاصة وعدم عودته .. وعلمه بذلك من شقيق زوجته المدعو عصام .ع.ب. الذى أبلغه بالعثور على نجله بالحالة المشار إليها وما قرره الأخير بمضمون ما تقدم والعثور على الدراجة البخارية المشار إليها بناحية حى الزهور بدائرة المركز.



وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبمشاركة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون بسرعة التحرى عن الواقعة وكشف غموض الحادث وضبط الجناة.



وتوصلت حريات فريق البحث إلي أن مرتكبا الواقعة كلًا من :محمود .ص.س. 20 سنة سائق توك توك ،ومحمد .ا.ع. 20سنة ومقيما عزبة الصعايدة بدائرة المركز.



وبتقنين الإجراءات والحصول على اذن من النيابة العامة لجنوب دمنهورتم إستهداف المتهمان المذكوران بعدة مأموريات بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبط الأول.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه بالاشتراك والمتهم الثانى بدافع السرقة حيث قاما بالإعداد مسبقًا لارتكاب جريمتهما وأعد الثانى لذلك سلاح أبيض " سكين "واستقلا الدراجة البخارية صحبة قائدها "المجنى عليه" من ميدان لفظ الجلالة بدائرة المركز بدعوى توصيلهما لطريق "محل الواقعة " بدائرة المركز وبالطريق المُشار إليه قام الثانى بالتعدى على المجنى عليه بالسلاح الأبيض وباغته بعدة طعنات محدثًا إصابته التي أودت بحياته وإلقائه خارج الدراجة البخارية والاستيلاء عليها .. ولاذا بالفرار.



وأضاف بقيامهما بإيداع الدراجة البخارية لدى المدعو محمد .ع.ح. 27 سنة موظف ومقيم حى أبو عيسى دائرة المركز ( حسن النية ) وما أن راودت الشكوك الأخير وارتاب في أمرهما متساءلًا عن مالك تلك الدراجة البخارية .. فقام المتهمان بالتحصل عليها منه وتركها بأحد الشوارع الجانبية بناحية حى الزهور بدائرة المركز خشية افتضاح أمرهما وأرشد عن ( غطاء الدراجة البخارية ) ..و جار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.