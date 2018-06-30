ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

انفجار برميل تنر يطقع رأس ميكانيكي بالعياط

السبت 30/يونيو/2018 - 11:43 ص
انفجار برميل - أرشيفية
انفجار برميل - أرشيفية
منى حسين - أحمد مهدي
وقع انفجار بمنطقة العياط عقب محاولة ميكانيكي فتح برميل تنر بلمبة لحام، ما أدى إلى انفجاره بقوة وارتطامه برأس الميكانيكي فلقي مصرعه في الحال.

تلقى اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بدوي انفجار بقرية السعودية بالعياط ومقتل شخص، وانتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا، إلى مسرح الحادث لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وأفادت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الانفجار حدث في ورشة تصليح رادياتيرات، وأن مالك الورشة يستخدم "تنر" في التصليحات، فحاول فتح برميل التنر باستخدام لمبة لحام، ما أدى لانفجار البرميل فتطاير غطاؤه في وجه صاحب الورشة، ما أدى إلى شطر رأسه نصفين، وتبين من الفحص والمعاينة تطايرت أجزاء من مخ المتوفى.

وأضافت التحريات أن نجل المتوفى كان داخل الورشة ولم يصب بأي إصابات.

ترشيحاتنا

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو

تعرف على موعد مباراة البرتغال وأوروجواي بدور الـ16 للمونديال

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

البرتغال واوروجواي .. رفاق رونالدو يصطدمون بكتيبة سواريز وكافاني اليوم

شاهد.. ميدو يحتفل بعيد زواجه بهذه الطريقة

السيسي: التحية لكل رب أسرة يتحمل مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائه

بيراميدز يتعاقد مع مدرب المكسيك السابق مستشارا فنيا للفريق

سامبولي يفكر في إراحة نجم الأرجنتين أمام فرنسا بثمن نهائي المونديال

ننشر تحقيقات النيابة فى قضية «قاتلى والد طفل البامبرز»

صدى البلد ينشر نص كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو

السيسي: المصريون تحدوا التحدي وتوحدوا مع مؤسسات دولتهم ..فيديو

اغتنم.. أدعية حرص رسول الله على ترديدها في كل وقت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

بوسي تشعل إنستجرام بفستان قصير .. صور

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

فيديو

السيسي: طريق الإصلاح قاس لكنه حتمي ويعد بمستقبل أفضل ..فيديو
السيسي: احتياطي النقد الأجنبي بلغ أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها ..فيديو
السيسي: التحية لكل رب أسرة يتحمل مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائه
السيسي: مصر صمدت وحدها أمام الإرهاب لحماية شعبها والعالم .. فيديو
السيسي: المصريون تحدوا التحدي وتوحدوا مع مؤسسات دولتهم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟