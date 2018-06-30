انفجار برميل تنر يطقع رأس ميكانيكي بالعياط

وقع انفجار بمنطقة العياط عقب محاولة ميكانيكي فتح برميل تنر بلمبة لحام، ما أدى إلى انفجاره بقوة وارتطامه برأس الميكانيكي فلقي مصرعه في الحال.



تلقى اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بدوي انفجار بقرية السعودية بالعياط ومقتل شخص، وانتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا، إلى مسرح الحادث لفحص البلاغ وبيان ملابساته.



وأفادت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الانفجار حدث في ورشة تصليح رادياتيرات، وأن مالك الورشة يستخدم "تنر" في التصليحات، فحاول فتح برميل التنر باستخدام لمبة لحام، ما أدى لانفجار البرميل فتطاير غطاؤه في وجه صاحب الورشة، ما أدى إلى شطر رأسه نصفين، وتبين من الفحص والمعاينة تطايرت أجزاء من مخ المتوفى.



وأضافت التحريات أن نجل المتوفى كان داخل الورشة ولم يصب بأي إصابات.