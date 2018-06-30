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منوعات

فاطمة ناعوت عن ذكرى 30 يونيو: أسقطت إخوان العار

السبت 30/يونيو/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
شيرين عادل
هنأت الكاتبة فاطمة ناعوت، الشعب المصرى بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، واصفة إياها بالخالدة التى أسقطت حكم الإرهابيين.

وأكدت "ناعوت"، عبر تغريدتها بموقع "تويتر"، إن "فيس بوك يذكرنا بيوم خالد من تاريخ #مصر وتاريخنا نحن المصريين حدث قبل خمس سنوات.. ثورتنا الخالدة التي أسقطت الإرهابيين الخونة إخوان العار.. كل عام ومصر أرقى ونحن أطيب".

تحل اليوم الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو لنزول ملايين المصريين كافة الميادين لإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول محمد مرسى. 
http://www.elbalad.news/reporter/default.aspx




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