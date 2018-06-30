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حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في كوم حمادة

السبت 30/يونيو/2018 - 11:37 ص
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بتصليح ثلاجة منزله الكائن بقرية بيبان بدائرة مركز كوم حمادة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول "محمد .ف.ر. 44 سنة عامل" مقيم قرية بيبان بدائرة المركز جثة هامدة "ادعاء صعق كهربائى"، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره ( عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائى ) ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال شقيقه مصطفى 34 سنة مقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المتوفى بإصلاح عطل بثلاجة داخل منزله صعقه التيار الكهربائي وتوفى.

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