ضبط 140 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والسيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني تزامنًا مع القرارات الحكومية باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.



ففي مجال السلع غير الصالحة، تم ضبط المدعو "م.ش ص"، 25 عاما، صاحب فرش لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة العطارين، لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها "140" كيلو من اللحوم "كلاوي" محلولة من التجميد ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط المدعو "خ ع م أ"، 46 عاما، المدير المسئول عن محل لبيع العسل بدائرة قسم ثان المنتزه لحيازته وعرضه للبيع عدد "210" كجم عسل نحل مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



وفي مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، تم ضبط عدد 2 قضية إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.