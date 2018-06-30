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سانا: المسلحون يستهدفون بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية بدرعا

السبت 30/يونيو/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
ا ش ا
أفادت وسائل اعلام سورية أن المجموعات المسلحة، استهدفت اليوم /السبت/، بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية بمدينة درعا جنوب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات المسلحة المنتشرة في درعا البلد وبلدة النعيمة اعتدت بالقذائف على حيي (شمال الخط) و(الكاشف) بمدينة درعا.مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" استهدفت أمس بعشرات القذائف الصاروخية والهاون على الأحياء السكنية الآمنة في مدينة درعا.

وأفادت (سانا) بانضمام بلدتي (داعل) و(الغارية الشرقية) بريف درعا إلى المصالحة، وأن المسلحين بدأوا بتسليم أسلحتهم للجيش السوري.
في سياق متصل، كشف مفاوضون من المعارضة السورية، أن المعارضة بدأت محادثات مع روسيا بشأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء من محافظة درعا في الجنوب السوري والتي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وأضاف المفاوضون، -حسبما أفادت قناة " العربية " الإخبارية اليوم - أن لجنة تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين، شكلها مقاتلو معارضة في الجنوب عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.

وفي هذا الصدد،، قال إبراهيم الجباوي، الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات المركزية التي أسستها الجماعات الرئيسية التابعة للجيش السوري الحر في جنوب سوريا، إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الروسي الذي قدم مطالبه..متوقعا إجراء جولة ثانية من المحادثات في وقت لاحق .

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