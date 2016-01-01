ندوة حول ثورة يونيو فى دار الكتب .. الثلاثاء

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الثلاثاء المقبل ندوة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك في الحادية عشرة صباحًا في قاعة على مبارك بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.



وقال الدكتور هشام عزمى، رئيس الهيئة، في تصريح اليوم (السبت)، إن الندوة تتضمن جلستين، ويشارك في الجلسة الأولى الدكتور أشرف مؤنس، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب، ويتناول عوامل نجاح ثورة 30 يونيو ، وكذلك يتحدث الدكتور نبيل الطوخى، أستاذ التاريخ الحديث بآداب المنيا، عن دور المرأة فى ثورة 30 يونيو، بينما تتناول الدكتورة سعيدة حسنى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قناة السويس، أسس الثورات عبر التاريخ ودورها فى ثورة 30 يونيو .



ويشارك في الجلسة الثانية الشاعر والكاتب الصحفى شعبان يوسف والذي يستعرض اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة ودورهم في الثورة، بينما يتناول محمد الشافعى الكاتب الصحفى ورئيس تحرير مجلة الهلال الأسبق موضوع الدور الشعبى في ثورة 30 يونيو.

