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ديني

هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة؟.. علي جمعة يرد

السبت 30/يونيو/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن صلاة الجماعة تعلو صلاة الفرد بـ 25 درجة وعلاقة الجماعة بالصلاة اختلف حولها العلماء فذهب واحد من العلماء بأن الجماعة ركن من أركان الصلاة أي أنها كالركوع أو السجود إذا تركها شخص فصلاته باطلة. 

وأضاف "جمعة"، خلال اجابته عن أسئلة المصلين بمجلس الجمعة قائلا: وذهب الرأي الثاني بأن الجماعة فرض أي من تركها صحت صلاته مع الحرمة، أما الرأي الثالث سنة على الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، أما الرأي الرابع فيقول إن الجماعة سنة مؤكدة وهو الرأي الراجح عند جمهور العلماء. 

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