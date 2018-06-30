تركيا تخفف الأسعار عن كاهل المواطن الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية اليوم، السبت، أن استيراد إسرائيل للطماطم التركية أدى إلى انخفاض أسعار الطماطم في إسرائيل بنسبة تتراوح ما بين 20 - 38 بالمائة.





وشهدت العلاقات الإسرائيلية - التركية، توترًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، بعد كان الجانبان قد وقعا اتفاقا للمصالحة أنهى أزمة سياسية دامت لنحو 10 سنوات.



وسحبت المعارضة الإسرائيلية مشروع قانون من أمام البرلمان للاعتراف بمذابح الأرمن كإبادة جماعية ارتكبتها تركيا، وتقول تقارير إسرائيلية، إنه على الرغم من التوتر السياسي بين البلدين إلا أن نشاط التبادل التجاري بينهما لم يتأثر، وزاد بوتيرة كبيرة خلال السنوات الماضية.





