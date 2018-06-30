تحطم صاروخ ياباني بعد ثوان من إطلاقه

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم /السبت/ تحطم صاروخ تم إطلاقه صباح اليوم /السبت/ من موقع اختبار في بلدة تايكي في جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان، بعد ثوان من إطلاقه في الفضاء الخارجي .



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن السلطات لم تبلغ عن وقوع إصابات بسبب انفجار الصاروخ مومو-2 الذي كان يبلغ طوله حوالي 10 أمتار وقطره 50 سنتيمترا ووزنه طن واحد.



وأعرب المشاركون في مشروع إطلاق الصاروخ عن صدمتهم واستيائهم الشديد حيث يشير التحطم إلى أن الطريق بات صعبا.

وقال تاكاهيرو ايناجاوا رئيس شركة انستيلار تكنولوجيز في مؤتمر صحفي "لم أستطع أن أفهم على الفور ما حدث، إنه فشل غير مسبوق"، مبديا استعداده للقيام بمحاولة أخرى، قائلا: "علينا إيجاد حلول لتطوير الصاروخ قبل الإطلاق الثالث، وذلك بعد فشل المحاولة الأولى والثانية".