مصرع طفل أثناء الاستحمام بحمام سباحة في الساحل الشمالي

لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه بعدما غرق في حمام السباحة بإحدى قرى الساحل الشمالي بالإسكندرية، أثناء قيامه بالاستحمام داخله.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، بوجود غريق بحمام سباحة بإحدى قرى الساحل الكائنة بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص، تم التقابل مع "ح.ع.م"، 42 عاما، محاسب مقيم مركز فوه محافظة كفر الشيخ، وقرر بأنه أثناء قيام نجله الطفل "ع.ح"، 7 سنوات، مقيم بذات العنوان باللهو بالقرب من حمام السباحة الخاص بالقرية فى غير المواعيد المحددة للسباحة سقط داخل الحمام مما أدى لغرقه ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.



تم نقل الجثة لمستشفي برج العرب العام، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم إداري قسم شرطة برج العرب وجارٍ العرض على النيابة.