ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع طفل أثناء الاستحمام بحمام سباحة في الساحل الشمالي

السبت 30/يونيو/2018 - 11:41 ص
غرق طفل - ارشيفيه
غرق طفل - ارشيفيه
أحمد عبد العزيز
لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه بعدما غرق في حمام السباحة بإحدى قرى الساحل الشمالي بالإسكندرية، أثناء قيامه بالاستحمام داخله.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، بوجود غريق بحمام سباحة بإحدى قرى الساحل الكائنة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع "ح.ع.م"، 42 عاما، محاسب مقيم مركز فوه محافظة كفر الشيخ، وقرر بأنه أثناء قيام نجله الطفل "ع.ح"، 7 سنوات، مقيم بذات العنوان باللهو بالقرب من حمام السباحة الخاص بالقرية فى غير المواعيد المحددة للسباحة سقط داخل الحمام مما أدى لغرقه ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

تم نقل الجثة لمستشفي برج العرب العام، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم إداري قسم شرطة برج العرب وجارٍ العرض على النيابة.

ترشيحاتنا

مصطفى يونس: كوبر عقيم ولكن خلصنا من مجدي عبدالغني.. فيديو

انفجار برميل تنر يطقع رأس ميكانيكي بالعياط

في ذكرى 30 يونيو.. الوزير الذى قال لا للإرهابية

البرتغال واوروجواي .. رفاق رونالدو يصطدمون بكتيبة سواريز وكافاني اليوم

أزمة قلبية تنهي حياة لاعب الاتحاد السابق محمد فاروق بنزيمة واللاعبون ينعونه

البحوث الإسلامية يحذر من 6 كلمات تفتح الباب للشيطان

تعرف على حالة المرور اليوم في شوارع الجيزة.. فيديو

النواب العراقي يطالب المفوضية بضرورة إقناع المجتمع الدولي بنزاهة الانتخابات

مقتل وإصابة 11 من القوات شبه العسكرية جراء انهيارات طينية شمال شرق الهند

السيسي: استطعنا استكمال تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية.. فيديو

دعوات لحل وكالة الهجرة الأمريكية بسبب انتهاكات ضد المهاجرين

فرنسا والارجنتين .. الديوك تسعى الإطاحة بـ راقصو التانجو اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

بوسي تشعل إنستجرام بفستان قصير .. صور

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

فيديو

السيسي: طريق الإصلاح قاس لكنه حتمي ويعد بمستقبل أفضل ..فيديو
السيسي: احتياطي النقد الأجنبي بلغ أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها ..فيديو
السيسي: التحية لكل رب أسرة يتحمل مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائه
السيسي: مصر صمدت وحدها أمام الإرهاب لحماية شعبها والعالم .. فيديو
السيسي: المصريون تحدوا التحدي وتوحدوا مع مؤسسات دولتهم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟