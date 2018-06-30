ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة طفل صدمته سيارة نقل وهروب السائق

السبت 30/يونيو/2018 - 11:43 ص
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
اصيب طفل 6 سنوات بكدمات وكسور بالجسم ونزيف داخلى بالبطن، صدمته سيارة نقل خلال نزوله من "توك توك"، وتم نقل الطفل لمستشفى طنطا الجامعى لسوء حالته، وفر قائد السيارة هاربا.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة بوصول الطفل آدم .ع. يبلغ من العمر 6 سنوات ومقيم قرية أبيوقا دائرة المركز لمستشفى طنطا الجامعى مصاب "بكدمات وكسور بالجسم ونزيف داخلى بالبطن ويعانى من تدهور فى درجة الوعى".

وبسؤال والده "عبد المولى .ذ.ر" 31 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء تواجد نجله رفقة زوجة عمه بقرية الطود بدائرة المركز ونزولهما من دراجه بخاريه (توك توك) اصطدمت به سيارة (نقل) "فر قائدها هاربًا تاركًا السيارة عقب الحادث".

ترشيحاتنا

الغموض يسيطر على حياة النجوم.. رويدا عطية تعلن حملها فجأة.. عمرو دياب ودينا الشربيني الأكثر جدلًا.. وعلامات استفهام على زواج ياسمين صبري

غادة والي: بدء صرف معاشات يوليو بزيادة 15%.. غدا

ننشر توزيع درجات امتحانات جيولوجيا واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة

الإنذارات تهدد ظهور ميسى ورونالدو ونيمار فى دور الثمانية بالمونديال

السيسي: 30 يونيو أثبتت أن المعدن الأصيل للمصريين لا يصدأ.. فيديو

خدعة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة في السيارة

سعر الأسمنت في مصر اليوم

السيسي: مصر صمدت وحدها أمام الإرهاب لحماية شعبها والعالم .. فيديو

مفتي الجمهورية الأسبق يكشف عن 4 أمور تجعلك تفوز برضا الله

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو

دبلوماسي يرشحه ترامب لمنصب رفيع يمزق وثائق أممية تدين أمريكا

ما حكم إخفاء دخل الزوج عن زوجته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

بوسي تشعل إنستجرام بفستان قصير .. صور

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

فيديو

السيسي: طريق الإصلاح قاس لكنه حتمي ويعد بمستقبل أفضل ..فيديو
السيسي: احتياطي النقد الأجنبي بلغ أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها ..فيديو
السيسي: التحية لكل رب أسرة يتحمل مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائه
السيسي: مصر صمدت وحدها أمام الإرهاب لحماية شعبها والعالم .. فيديو
السيسي: المصريون تحدوا التحدي وتوحدوا مع مؤسسات دولتهم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟