إصابة طفل صدمته سيارة نقل وهروب السائق

اصيب طفل 6 سنوات بكدمات وكسور بالجسم ونزيف داخلى بالبطن، صدمته سيارة نقل خلال نزوله من "توك توك"، وتم نقل الطفل لمستشفى طنطا الجامعى لسوء حالته، وفر قائد السيارة هاربا.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة بوصول الطفل آدم .ع. يبلغ من العمر 6 سنوات ومقيم قرية أبيوقا دائرة المركز لمستشفى طنطا الجامعى مصاب "بكدمات وكسور بالجسم ونزيف داخلى بالبطن ويعانى من تدهور فى درجة الوعى".



وبسؤال والده "عبد المولى .ذ.ر" 31 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء تواجد نجله رفقة زوجة عمه بقرية الطود بدائرة المركز ونزولهما من دراجه بخاريه (توك توك) اصطدمت به سيارة (نقل) "فر قائدها هاربًا تاركًا السيارة عقب الحادث".

