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فى اليوم العالمى.. أشهر الحكم والأقوال عن الصداقة

السبت 30/يونيو/2018 - 01:00 م
صدى البلد
هاجر هانئ
يحتفل العالم كل عام في يوم 30 يونيو باليوم العالمي للصداقة، ولذلك نرصد من خلال هذا التقرير أبرز الحكم والأقوال القصيرة عن الصداقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا:

- الصداقة لم تفقر أحدًا.
- حقًا الصداقة الحقيقية هي الجمال الكبير في قلب وحياة الأصدقاء.
- جرب صديقك قبل أن تثق به.
- الأصدقاء هم شروق الشمس في هذه الحياة.
- إذا أردت صنع أصدقاء جدد.. لا تنسى القدماء.
- لا تصاحب إلا من يكتم سرك ويكون لك ومعك في النوائب، وينشر حسناتك، ويطوي سيئاتك، فإن لم تجده فلا تصاحب إلا نفسك.
- إذا كنت تملك أصدقاءً، إذًا أنت غني.
- الصداقة لا تنشأ من الولائم.
- كل أمجاد العالم لا تعادل صديقًا صدوقًا.
- خسارة القليل من المال خير من خسارة القليل من الصداقة.
- الأصدقاء الحقيقيون يعرفون وقت الشدة.
- أفضل جزء في حياة الواحد يتكون من صداقاته.
- امسك صديقًا حقيقيًا بكلتا يديك.

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