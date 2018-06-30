اكتشف أكثر الأبراج إدمانا لمواقع التواصل الاجتماعى

يصادف 30 يونيو من كل عام اليوم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي، التى أصبحت من الأشياء الأساسية لكل فرد ، ولكن هناك بعض الأشخاص يتعاملون مع هذا النوع من المواقع بشكل مفرط ما يقرب إلى إدمان مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر وهكذا، لذا نكشف لكم من خلال هذا التقرير أكثر الأبراج إدمانا لمواقع التواصل الاجتماعى وفقًا لتوقعات خبراء الأبراج.



-السرطان :واحد من الشخصيات التى لا تستطيع العيش من دون موبايل والتواصل مع المعارف والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



-الأسد : بطبيعته شخصية تحب الشهرة وتحرص دائمًا على أن تكون محط أنظار واهتمام الآخرين، وهو ما يجعل مواليد هذا البرج نشيطين جدًّا على السوشيال ميديا، يشاركون المعجبين صورهم وتفاصيل حياتهم اليومية.



-الحمل: شخصية اجتماعية، تحرص على التواصل مع الآخرين ومعرفة أخبارهم، ومتابعة كل جديد فى حياتهم.



-العقرب شخصية تعشق المعرفة، وتميل إلى الاطِّلاع على كل ما هو جديد، واستكشاف آخر الأخبار فى كل الجوانب ومجالات الحياة المختلفة.



-الدلو من الشخصيات التى تقدر الصَّدَاقات والعلاقات الإنسانية، وتسعى دائمًا إلى تقويتها، والحفاظ عليها، كما أنه يكسر حاجز المسافات بين الأشخاص، ويساعد الأصدقاء على التواصل والبقاء على اتصال، مهما بَعدت المسافة بينهم.

