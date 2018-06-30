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محافظات

محافظ البحر الأحمر يحضر حفل زفاف تلبية لدعوة الأهالى

السبت 30/يونيو/2018 - 12:57 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
"مشاركتى فرحة أهالى المحافظة هو دعم لي ومصدر سعادتي"، كانت هذه كلمات محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله خلال حضوره حفل زفاف آية ابراهيم وأحمد يحيى تلبية لدعوة والد العروس لحضور العرس ومشاركتهم أسعد لحظاتهم.

وقال عبدالله إن مشاركة أهالى البحر الأحمر مناسباتهم من أفضل الأوقات واقربها الى قلبه فهو يسعى لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى الطرق وتوفير الخدمات والمشروعات التى تقدم لهم المزيد من التقدم والتطوير لجعل المحافظة من أفضل محافظات مصر والعالم.

وطلب الحضور التقاط الصور التذكارية مع المحافظ تعبيرا عن شعورهم بالسعادة والامتنان، مشيرين الى التغيير القائم بالمحافظة والذى يشعرون به فى عدد كبير من النواحى الحياتية المهمة.

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