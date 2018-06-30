فى عيد ميلادها.. وفاء صادق تترك منزلها بسبب هدية نجلها

تحتفل الفنانة وفاء صادق بعيد ميلادها اليوم، السبت، حيث استطاعت أن تكون واحدة من أهم الفنانات فى الدراما التليفزيونية فى فترة التسعينيات، إلا أنها ابتعدت مؤخرًا بسبب رعاية أسرتها وعادت مرة أخرى تتألق من جديد فى عدد من الأعمال، مثل سقوط حر و"كأنه امبارح".



وحلت "صادق" ضيفة على أحد البرامج، وأكدت بشكل كوميدى أنها تعانى مع أولادها بسبب عدم اهتمامهم بالتنظيم داخل المنزل وتربيتهم لحيوانات أليفة.



وقالت إن ابنها أحضر هدية لها عبارة عن ثعبان ليقوم بتربيته داخل المنزل، إلا أنها هددت بمغادرة المنزل على الفور فى حال عدم التخلص من هذا الثعبان.