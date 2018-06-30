30 يونيو تتصدر مقالات الكتاب في صحف اليوم.. فاروق جويدة: التحدى الأكبر لإنقاذ وطن.. ورجائي عطية: يوم تاريخي عظيم

فاروق جويدة:

ثورة 30 يونيو من أهم واخطر المحطات التي عاشها الصحفيون

رجائي عطية:

30 يونيو يوم الشعب العظيم

تصدر الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، ودورها في الحفاظ على الدولة المصرية، اهتمامات كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم (السبت).





قال الكاتب والشاعر فاروق جويدة، في عموده بجريدة "الأهرام" اليوم، إنه لا يدري "متى نسجل أحداث السنوات الأخيرة من حياتنا وقد شهدت تقلبات كثيرة وتغيرات حادة في كل شئون الحياة، فهل جاء الوقت لكي نحفظ للتاريخ قدسيته ولهذا الشعب دوره وإنجازاته رغم كل الأزمات التي تعرض لها".





وأضاف جويدة: "أخطر ما تعانيه منه الذاكرة المصرية الآن تلك الانقسامات التي اجتاحت العقل المصري وغيرت الكثير من ثوابته في ظروف صعبة، كانت ثورة يونيو من أهم وأخطر اللحظات التي عاشها المصريون في يوم حافل خرج فيه المصريون في الشوارع يرفضون كل ما تعرض له الوطن من المؤامرات والفتن".





وأشار إلى أن مصر كانت على أبواب فتنة كبرى يمكن أن تعصف بكل مقوماتها وتدمر كل ما قامت عليه ثوابتها الفكرية والدينية والاجتماعية والتاريخية، لم تكن ثورة يونيو خروجا عاديا للملايين ولكنها كانت تمثل التحدى الأكبر لإنقاذ وطن.





وتابع: "حين خرجت الملايين كان الجيش المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدرك مسئولية اللحظة وأن ما تواجهه الدولة المصرية يهدد كيانها في كل شيء، لقد خرجت مصر لكي تسترد إرادتها وتعيد الاستقرار والأمن لترابها المقدس".





وأوضح أن عودة الأمن كانت أولى وأهم المسئوليات التي قام بها جيش مصر مع رجال الشرطة، ثم كانت المعركة ضد حشود الإرهاب التي تهدد الإنسان المصري في كل مكان ومازال الجيش والشرطة يخوضان هذه المعركة على ربوع سيناء.





وتطرق رجائي عطية اليوم في مقاله تحت عنوان "يوم الشعب العظيم" في جريدة "الأخبار"، إلى الأسباب التي أدت لثورة 30 يونيو، وقال: "فلو لم يخرج المصريون بهذا التعداد الهائل، في هذا اليوم المشهود الذي تابعه العالم كله من خلال التلفاز وعلى موجات الأثير، لما أمكن الاضطلاع الدولة تحقيق ما تحقق، وهو الذي عليه تحدد تاريخ مصر، وهو الذي أغلق على المتربصين بها دعاوى الانقلاب، وأثبت للعالم أن اليوم "يوم الشعب"‬، وهو الأصيل صاحب الكلمة التي يعنولها الجميع، حاكمين ومحكومين، فهو وحده الذي يضفي الشرعية، وهو وحده الذي يملك سحبها، بلا تعقيب من عاقل أو متطاول".





وأكد أن هذا اليوم العظيم: "يوم الشعب"، لم يجئ مفصولًا عن مقدمات سببته وأفضت إليه، ولا منفصلًا عن التداعيات التي أعقبته وحمت مصر من مصير تعس، لتسترد آمالها الكبرى واستكمال بناء مصر الحديثة كما ينبغي أن يكون.





وختم رجائي مقاله قائلا: "اليوم العظيم "‬يوم الشعب"، يوم خروج المصريين عن بكرة أبيهم في أربعة وثلاثين مليونًا في يوم 30 يونيو 2013، ليقولوا "لا" لحكم الإخوان، وقد كان ما أَمَرَ به الشعب، صاحِبُ الاختصاص الأصيل في أن يولي، وفي أن يعزل، وكان لهذا اليوم التاريخي العظيم ما بعده.





أما الكاتب عبد النبي الشحات قال في مقاله بجريدة "الجمهورية" إنه "لم تخل صفحة واحدة من صفحات التواصل الاجتماعي بسائر المحافظات من التسريبات والتكهنات بشأن حركة المحافظين المرتقبة خلال الساعات المقبلة القادمة ليظل السؤال الأهم، من يبقي ومن يرحل من المحافظين؟! في ظل طموحات وآمال الكثيرين بالحكومة الجديدة والمحافظون الجدد لاقتحام وحل الكثير من المشاكل الجماهيرية".





وأضاف الكاتب أنه "بعيدا عن التكهنات أو الأسماء المطروحة على الساحة حاليا علينا أن ندرك أننا في حاجة إلى حركة محافظين غير تقليدية حركة ترتقي لمستوى طموح الشارع بجد لأن المرحلة ربما تتطلب القيادات وكفاءات وخبرات بالمحافظات تستطيع أن تفكر وتبتكر وتحل المشكلات دون انتظار لقرارات من الحكومة المركزية بالقاهرة".





وأشار إلى أن الدولة أعلنت صراحة عن تشجيع الاستثمار لكن الحال في بعض المحافظات يسير عكس هذا الاتجاه، فهناك مكاتب للاستثمار في كثير المحافظات لم توافق على تخصيص شبر واحد لأي مستثمر أو حتى مشروع استثماري جديد وتعقد الاجتماعات وتنفض دون قرار.







وأشار إلى أنه برغم كل ما تتعرض له مصر من الفتن والمؤامرات والإرهاب والظروف الاقتصادية الصعبة، فإن معركة التنمية والبناء لم تتوقف وكانت مشروعات الكهرباء، وقد شهدت مصر أكبر شبكة كهرباء في عصرها الحديث واكتملت المنظومة مع المدن الجديدة ومشروعات الإسكان للشباب ومواجهة العشوائيات، ثم كانت مشروعات قناة السويس وإنتاج الأسماك وزراعة مليون ونصف المليون فدان، هذا بجانب أطول وأكبر شبكة للطرق شهدتها مصر.وفي نهاية مقاله، أعرب الكاتب عن أمله في أن تخرج حركة محافظين غير تقليدية كما حدث في التشكيل الوزاري الأخير لتضم عناصر شبابية لديها القدرة على الابتكار، فضلا عن خلق جيل ثان من القيادات المحلية عبر تعيين مجموعة كبيرة من نواب ومساعدي المحافظين وإطلاق العنان والخيال في اختيار قيادات المدن والقرى بفكر جديد.