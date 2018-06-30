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محافظات

محافظ الإسكندرية: ثورة ٣٠ يونيو أظهرت تلاحم الشعب مع الجيش والشرطة

السبت 30/يونيو/2018 - 01:00 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن ثورة 30 يونيو أظهرت تلاحم شعب مصر العظيم والجيش والشرطة وأكدت على إصرار وإرادة الشعب المصري العظيم، مقدما التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية اليوم، السبت، أن ثورة ٣٠ يونيو والتي خرج فيها الملايين بكافة طوائفهم هي خير دليل على عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه.

وتابع: "أن الثورة جسدت موقف قواتنا المسلحة الباسلة والتي أقسمت على الحفاظ على هذا الوطن وحماية أبنائه، حيث وضع الجميع مصلحة الوطن وهويته فوق أي اعتبار، لاستعادة الدور الوطني لمؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها لصالح مصر".

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