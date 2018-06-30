تسليم عقود برنامج اتنين كفاية بالأقصر

أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن تسليم عقود بدء برنامج "اتنين كفاية"، للجمعيات التى وقع عليها الاختيار من قبل لجنة وزارة التضامن الاجتماعى، وتشمل جمعيات مصر المحروسة بقرية طفنيس المطاعنة التابعة لمركز إسنا، وجمعية الخير والبركة بقرية القرايا بإسنا، وجمعية مفتاح الحياة بمركز أرمنت، وذلك بحضور نبيلة عبد الحليم رزق وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد حسين منسق البرنامج.



وأضاف عبيد أن برنامج "اتنين كفاية" يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة من خلال توفير عيادة بكل جمعية تكون مهمتها الكشف والمتابعة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات اللاتى يحصلن على معاش تكافل وكرامة فقط، وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الأسر.