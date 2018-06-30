ممثل كوميدي يخدع الرئيس الأمريكي ويخترق طائرته

تمكن ممثل كوميدي من خداع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واختراق طائرته "إير فورس وان"، وقام بإجراء محادثة معه، مستغلا التشابه بين اسمه واسم عضو بمجلس الشيوخ.



وأوضحت صحيفة "ذا جارديان" أن الممثل ببرامج الواقع اونشر جون ميلينديز، أجرى الخميس الماضي، تسجيلا صوتيا لمكالمة أدارها مع الرئيس ترامب، استمرت 3 دقائق، تظاهر بأنه السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، وغير لكنته.



ورحب ترامب وفقا للتسجيل الصوتي به قائلا: "مرحبا بوب.. كيف حالك؟ مبروك على كل شيء، نحن فخورون بك"، في إشادة من الرئيس الأمريكي بنتائج التحقيق في قضايا فساد مع السيناتور مينينديز التي استمرت 5 سنوات.



وتناول الممثل الكوميدي مع ترامب قضية الهجرة باختصار، حيث قال ترامب: "أريد أن أكون قادرا على الاهتمام بالقضية مثل أي شخص آخر في هذا المستوى من السلطة. أفضل التركيز على الحلول الكبرى بدل الصغرى".



وطالب النائب الديمقراطي المزيف عن ولاية نيوجيرسي ميلينديز، الرئيس ترامب باختيار مرشح للمحكمة العليا على ألا يكون محافظا بصورة كبيرة، فرد عليه ترامب بأنه يدرس "قائمة كبيرة من المرشحين، وسيعلن أحدهم خلال أسبوعين".