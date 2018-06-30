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محافظات

ندوة إرشادية حول مرض الجلد العقدى بالأقصر.. صور

السبت 30/يونيو/2018 - 01:03 م
صدى البلد
شمس يونس
نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر ندوة إرشادية بالوحدة الصحية بالعوامية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر حول مرض الجلد العقدى وأهمية وسبل التحصين وطرق مكافحة الناموس الناقل للمرض.

وأوضحت دنيا زاد همام، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أن الندوة تضمنت عدة نقاط مهمة حول أعراض الإصابة بمرض الجلد العقدى والتوعية بكيفية الوقاية من هذا المرض، بالإضافة للتوعية بمبادئه، مشيرة إلى أنه تقام ندوات إرشادية أيضًا اليوم فى الجمعية الزراعية بالحبيل بالتنسيق مع مديرية الزراعة عن التوعية بنفس المرض، وتقام ندوة أخرى بالوحدة الصحية بإسنا عن سلامة الغذاء، وأهمية التغذية السليمة للطفل فى مراحل العمر المختلفة.

جدير بالذكر أن إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى تنظم العديد من الندوات الإرشادية التى تستهدف توعية المزارعين والفلاحين ومربى الحيوانات إلى طرق مكافحة الأمراض المختلفة والوقاية منها، بالإضافة إلى الفيديوهات الإرشادية التى تقدم للمواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأهم الأمراض وتقديم النصائح الطبية عند شراء المنتجات الغذائية المختلفة.
ندوة إرشادية حول مرض الجلد العقدى بالأقصر.. صور
ندوة إرشادية حول مرض الجلد العقدى بالأقصر.. صور
ندوة إرشادية حول مرض الجلد العقدى بالأقصر.. صور

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