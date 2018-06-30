ضبط 3 تجار تموين أغلقوا محلاتهم فى مواعيد العمل الرسمية

شن رجال التموين بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق ومحلات البقالة التموينية باشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع ادارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.



أسفرت الحملة عن ضبط كل من : "بسمة .ع.ح.41 سنة " تاجرة تموين وصاحبة محل بقالة تموينى كائن بمدينة كوم حماده ، فريد .ا.ع47 سنة تاجر تمويني وصاحب محل بقالة تموينى كائن بمدينة كوم حمادة، شريف .ع.ح.45 سنة تاجر تمويني وصاحب محل بقالة تموينى كائن بمدينة بدر لقيامهم بغلق المحلات التموينية الخاص بهم أثناء مواعيد العمل الرسمية أمام المواطنين.



وتمكنت الحملة فى مجال مراقبة الأسعار والأسواق من ضبط 12 قضية تموينية " تجميع مواد بترولية مدعمة، غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الإعـلان عـن الأســـعار "..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



