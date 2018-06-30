وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول اليوم التثقيفى للطلاب

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية حول فعاليات اليوم الأول والثانى للفوج الخامس التثقيفى لطلبة الجامعات، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان "رفع وتنمية الوعى والانتماء"، بمشاركة ٣٠٥ طالبًا و26 مشرفًا و 17 عضوًا بهيئة التدريس بالجامعات.



وأشار التقرير إلى عقد ندوة بعنوان "الذكاء الوجدانى مدخل للتميز فى الحياة"، أدارهــا د. صلاح عبد السميع الأستاذ بجامعة حلوان، ودارت الندوة حول أثر الذكاء العاطفى على تكوين الشخصية الإنسانية، وأهمية الابتسام لجلب السعادة وزيادة الثقة بالنفس.



وتناولت الندوة مفهوم الذكاء الوجدانى ومكوناته وأثره لدعم عزيمة وإصرار الفرد والشخصية مما يحقق الرضا والسعادة التي تحقق الاتزان العاطفى والعقلى للشخصية، وصولًا إلى مكونات ومواصفات وسمات القائد المبدع للفريق التعاونى.



وأشار التقرير إلى عقد ندوة أخرى بعنوان "حروب الجيل الرابع ومخطط إفشال الدولة المصرية – الحروب اللامتماثلة"، حيث أدار الندوة اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، حيث استهل الندوة بمقدمة عن كيفية بناء الشخصية وأثر التدريب المستمر والجاهزية للتمسك بالبناء والحفاظ على الوطن.



كما تناول مفهموم حروب الجيل الأول والثانى والثالث بالإضافة إلى حروب الجيل الرابع من حيث النشأة والسمات وتوظيف القوة الذكية لخلق دولة فاشلة لفرض واقع جديد على الأرض، وقد تفاعل الطلاب مع المحاضر بإيجابية عبر طرح الأسئلة والإجابة عليها.



كما قام الطلاب المشاركون بممارسة الأنشطة المتنوعة " الرياضية والثقافية، والاجتماعية، والفنية"، بالإضافة إلى إجراء عدة حلقات نقاشية تناولت عددًا من المحاور، وهى مصر2030، وحروب الجيل الرابع ومخطط إفشال مصر، والذكاء الوجدانى، واعداد القائد المبدع" كما تم تقديم ورقة عمل من كل جامعة حول حلقتها النقاشية من حيث الموضوع والأهداف والمشكلات والحلول والمخرجات المقترحة.