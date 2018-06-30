30 سبتمبر.. انتهاء تنفيذ كل شقق الإسكان الاجتماعي بالعبور

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن جميع وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بمدينة العبور والبالغ عددها نحو 28 ألف "شقة" سينتهى تنفيذها بحلول 30 سبتمبر المقبل.



وقال رئيس مدينة العبور، فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، إنه يجري اليوم 30 يونيو، تسليم النسبة الأكبر من الوحدات، وباقى الوحدات بالمدينة ستنتهى تباعا وحتى 30 سبتمبر المقبل.



وأضاف عمران أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى تنفيذ نحو 15 ألف وحدة بالمدينة وباقى النسبة يقوم بتنفيذها الجهاز، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الوحدات لمستحقيها من حاجزى الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى وحاجزى إعلان النقابات والمحور الحر الذين تقدموا لحجزها خلال العام 2016 قريبا.