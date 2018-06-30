فتح باب التحويل للفرق الأعلى بجامعة حلوان.. أول أغسطس

أعلن الدكتور جمال شكري، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب التحويلات للفرق الأعلى أول أغسطس المقبل ولمدة 3 أسابيع فقط.



وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قواعد وشروط التحويلات للفرق الأعلى تأتي في ضوء إمكانيات الكليات لأعداد الطلاب المحولين إليها، من حيث طبيعة الكلية والأعداد المقرر قبولها داخل كل كلية، مؤكدًا أن تحويل الطالب للفرق الأعلى يشترط أن يكون ناجحا ومنقولا للفرقة الأعلى.



وقال إنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.