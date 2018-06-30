برلمانية تطالب بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

قالت النائبة سامية كمال، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن مصر لديها الحق فى المطالبة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، مشيرة إلى أن هناك عددا من الدول العربية تضررت من الإرهاب وعلى رأسها مصر، التي لازالت تحارب الإرهاب فى سيناء حتى الآن.



وأكدت "كمال" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تكلفت مليارات الجنيهات للدفاع عن ارضها من خلال العمليات التى تقوم بها فى سيناء ضد الإرهابيين، مشيرة إلى أن هذه الدول خسرت كثيرا من مواردها ومواطنيها، حيث تشرد أهالينا بسبب الدول الداعمة للإرهاب.



وطالبت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب قانونيا ومنح المتضررين تعويضات مالية بسبب الاضرار بهم ، مؤكدة أن أى دولة تشرد الشعوب وتشعل الحروب وتقوم بأعمال تخريب فى بلادنا، لابد أن يتم محاسبتها لأنه عندما تحاسب الدول تكف عن إيذاء الدول الاخرى.



وكانت قد طالبت مصر فى اجتماع الأمم رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب فى الدول، المنعقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، بضرورة محاسبة كافة الدول التي لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القرارات التي تتناول مكافحة تمويل الإرهاب، وحظر توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع انتقال الإرهابيين وتجميد أموالهم والحد من قدراتهم على الحصول على الأسلحة، فضلا عن مكافحة التحريض على العنف والإرهاب، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

