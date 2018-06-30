آمنة نصير تطالب بالضغط على المؤسسات الدولية للحماية من الإرهاب

قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن مطالبة مصر بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، مطلب عادل، مؤكدة على ضرورة الضغط على المؤسسات الدولية لحماية شعوب العالم من خطر الإرهاب.



وأضافت آمنة نصير فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر لا يجب أن تتهاون فى مطلبها لأنه مطلب عادل، خاصة وأن المؤسسات الدولية دورها الأساسى هو حماية مواطنى العالم، وبالتالى فلابد أن تستجيب لدعوة مصر وغيرها من الدول الأخرى لمحاربة الإرهاب ومحاسبة المتورطين فيه وداعميه.



وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن الإرهاب هو العدو الحقيقى لنمو البشر وبقاءهم فى سلام وتنمية، وبالتالى فلابد للمؤسسة الدولية أن ترعى حقوق الانسان دوليا، وألا تتوانى عن هذا الأمر، متمنية أن تجد هذه الدعوة من مصر اذن صاغية وقلب نابض وضمير حى من المؤسسة الدولية لحماية الانسانية من هؤلاء الأوغاد، الذين غاب عنهم الضمير الإنسانى.



كانت مصر طالبت فى اجتماع الأمم رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب فى الدول، المنعقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، بضرورة محاسبة الدول التي لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القرارات التي تتناول مكافحة تمويل الإرهاب، وحظر توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع انتقال الإرهابيين وتجميد أموالهم والحد من قدراتهم على الحصول على الأسلحة، فضلا عن مكافحة التحريض على العنف والإرهاب، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

