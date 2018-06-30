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محافظات

جامعة الفيوم تطلق مبادرة بشأن العلاج البيطري للمواشي بالمحافظة

السبت 30/يونيو/2018 - 01:12 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قررت جامعة الفيوم إطلاق حملة الفحص الشامل للمواشي بمحافظة الفيوم ضد الإصابة بالجلد العقدي تحت شعار "الفيوم خالية من الجلد العقدي" التي تنظمها الجامعة بكل مراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد حمزة، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أشرف رحيل، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتهدف الحملة إلى عمل مسح شامل لجميع المواشي بالمحافظة وعمل اختبار مرض الجلد العقدي وتحديد الحالات المصابة، وتقديم العلاج اللازم فى إطار خطة الدولة لعلاج المواشي المصابة وتحصين المواشي غير المصابة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حمزة أن هدف الحملة يتلخص فى فحص جميع المواشي بمحافظة الفيوم والبالغ عددها 90 ألف رأس ماشية؛ لاستكشاف مدى إصابتها بالجلد العقدي من عدمه والقيام بعلاج الحالات الإيجابية المصابة، وقد وفرت الحملة فريقا طبيا بيطريا لإجراء الكشف الكامل خلال الفحص وإجراء الاختبار والعلاج.

وقال "حمزة" إن جامعة الفيوم ستتكلف أي مصروفات خاصة بتحليل مرض الجلد العقدي؛ حيث تقوم الجامعة بالتعاون مع الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بمحافظة الفيوم بتحمل جميع نفقات الكشف ومستلزماته من الأدوات اللازمة للعلاج.

ووجه الشكر لجهاز الرقابة الإدارية الذي يقوم بدور وطني مخلص ليس في كشف الفساد فقط، ولكن أيضا في عملية التنمية المستدامة وخدمة المجتمع في جميع المحافظات.

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