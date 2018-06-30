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أخبار العالم

تحذير خطير من ترامب لقادة الناتو قبل قمة بروكسل

السبت 30/يونيو/2018 - 12:59 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
على صالح
طالبت الولايات المتحدة حلفاءها في الناتو بزيادة إنفاقهم العسكري وبالتالي تقليل العبء الواقع على الولايات المتحدة، المتعلق بالإنفاق الدفاعي في المناطق التي تستوعب القوات الأمريكية على ارضها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرسائل المرسلة إلى القادة الأوروبيين قبل قمة الناتو المقبلة في بروكسل: "يتعين على ألمانيا أن تنفق المزيد من الأموال وإسبانيا وفرنسا، ليس من العدل ما فعلوه بالولايات المتحدة".

وتعتقد برلين أنها كانت على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، ويحذر من "ضغوط هائلة" من ترامب قد يؤدي إلى انهيار حلف شمال الاطلسي - تقارير بعد اجتماع مع نظيرها الأمريكي، جيمس ماتيس، في الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين إن واشنطن راضية عن الزيادة المتوقعة في نفقات الدفاع الألمانية.

كان رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل، دافع مجادلا بأن بلاده "أوقفت الانخفاض المنهجي في الإنفاق الدفاعي وتشارك في الكثير من العمليات العسكرية".

وقال ميشيل للصحفيين على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لست منبهرا بهذا النوع من الخطابات".

ومع انتهاء قمة الناتو بعد أقل من أسبوعين، قد تؤدي الرسائل الشخصية التي يرسلها الرئيس ترامب إلى زعماء ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ولوكسمبورج والنرويج وهولندا إلى تفاقم التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وانتقد ترامب مرارا حلفائه في الناتو بسبب عدم قيامهم بما يكفي للوفاء بالتزامهم بإنفاق اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني على الدفاع بحلول عام 2024.

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