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ديني

علي جمعة يكشف كيفية الوصول إلى الله تعالى

السبت 30/يونيو/2018 - 01:04 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "معنى الوصول إلى الله تعالى هو أن يكون الله حاضرًا في حياتي، وأن أربط كل سلوكي بالإقدام والإحجام، بالفعل أو بالترك بالله سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم أن أذكر الله في كل وقت وحين، في كل نفس خارج ونفس داخل".

وأضاف جمعة، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بـ "فيس بوك": "وهذا يحتاج مني إلى عدم الغفلة، وإلى يقظة قد لا يجدها كثير منا في نفسه، أن يكون مع الله، ويذكر الله في كل لحظة، وفي كل نفس، وفي كل حال من الأحوال، فهذا هو معنى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أن نصل إلى حالة أن يكون الله سبحانه وتعالى أمامنا نعبده كأننا نراه، وكأننا في حضرته سبحانه وتعالى".

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