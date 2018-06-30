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المنسق العام لـ30 يونيو: ثورة عظيمة أظهرت معدن الشعب المصرى

السبت 30/يونيو/2018 - 02:39 م
أحمد صابر المنسق
"أحمد صابر" المنسق العام لـ30 يونيو بالاتحادية
تقدم "أحمد صابر" المنسق العام لـ30 يونيو بالاتحادية، بخالص التهنئة للشعب المصري وقيادته الحكيمة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، متمنيًا أن "تحيا مصر" دائمًا حرة أبية آمنة على الطريق الصحيح الذي رسمته الثورة المجيدة، ومؤكدا أن الشعب المصري نسيج واحد لا يفت في عضده أي تنظيم أو جماعة أو إرهاب.

ودعا "صابر" الشرفاء من أبناء هذا الوطن إلى مزيد من العمل والتفاني من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق أهداف صورة الثلاثين من يونيو.

كما وجه صابر التحية والتقدير للشعب الذي ثار، والقائد الذي لبى نداء الثورة، والشهداء الأبرار من قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة الذين بذلوا أرواحهم لأجل أن تحصد مصر ثمار ثورتها وتبني اقتصادها وتذهب كيد أعدائها.

وأضاف المنسق العام لـ30 يونيو أنها ثورة عظيمة أظهرت معدن الشعب المصرى وقت المحن، ومنحنا الله أحد أبناء هذا الوطن المخلصين ساند أهله ودعم ثورتهم ضد قوى الظلام، وقاد معركة أخرى للبقاء والبناء والتنمية.

وأكد "صابر" أن الشعب المصري قادر على بناء المستقبل بشرط أن يستمر في توحده داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا الحبيب مصر.

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