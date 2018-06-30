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فن

كندة علوش تكشف سر مشاركتها في ثورة 30 يونيو

السبت 30/يونيو/2018 - 01:07 م
صدى البلد
أحمد البهي
أكدت الفنانة كندة علوش، أنها شاركت فى ثورة 30 يونيو رغم أنها سورية الجنسية، إلا أن حبها الشديد لمصر، شعرت أنها واحدة من المصريين حتى وإن لم تكن مصرية بالأوراق الرسمية. 

وقالت "علوش"، خلال لقاء تليفزيوني، إنها شعرت أن العام الذى تولت فيه جماعة الإخوان الإرهابية كان مظلم على مصر، مؤكدة أنها لم تستطيع ان تجلس فى المنزل لأنها تحب هذا البلد.

وأضافت أنها لا تتعامل مع مصر على أنها بلد تعمل فيه فقط، أو سبوبة بالنسبة لها، لذا لم تتمالك نفسها بعد البيان الذى صدر ويوضح خارطة الطريق الجديدة ، عقب نجاح الثورة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

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