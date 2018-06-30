شاهد.. استقبال منتخب كوريا بالبيض

استقبلت جماهير كوريا الجنوبية منتخب بلادها بالبيض بعد عودته من كأس العالم، والخروج من الأدوار التمهيدية رغم الأداء القوي الذي أظهره الفريق أمام حامل اللقب المنتخب الألماني، حيث هزمه بهدفين مقابل لا شيء.



وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن أفراد البعثة ففوجئوا لدى وصولهم في مطار إنتشيون بالعاصمة سيول أثناء أخذ الصورة التذكارية، بإلقاء بعض الجماهير الحاضرة البيض عليهم.



ومن جهته ألقى نجم المنتخب الكوري، سون هيونج مين، كلمة أعرب فيها عن اعتذاره للجماهير لعدم التأهل لدور الـ16، وشكر كل من قدم الدعم للمنتخب.



