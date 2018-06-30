ضبط مصنع بلاستيك دون ترخيص في الشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عن ضبط 60 ألف أمبول بلاستيك داخل مصنع بلاستيك يعمل دون ترخيص بمركز ومدينة ديرب نجم بمعرفة إدارة تموين ديرب نجم وتم التحفظ على الكمية المضبوطة ومصادرتها وتحرير محضر مخالفة لأصحابها تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية أن إدارة تموين ديرب نجم قامت بحملة مفاجئة على قرية أكراش برئاسة محمد المرشدى مدير عام الإدارة وعماد يوسف رئيس الرقابة أسفرت عن ضبط صاحب مصنع يقوم بتصنيع الأمبولات الخاصة بتصنيع الزجاجات البلاستيك وإستخدامه مواد تستخدم فى تصنيع الزجاجات من كسر البلاستيك المرتجع مما يُعد غش وتدليس للمواطنين ويؤثر بالسلب على صحة وسلامة المواطنين وتم تحرير محضر رقم 347 جنح ضد المدير المسئول" م ح ع" وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وتم التحفظ على 500 كيلو مخلوط من كسر البلاستيك و60 ألف أمبول معد لتصنيع الزجاجات البلاستيكية مصنعه من كسر البلاستيك المرتجع وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المصنع.